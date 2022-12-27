Olivier Kemen: 'Çağdaş hoca ne derse o!'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, futbolcular Olivier Kemen, Lionel Carole ve Dimitrios Klovetsios, özel bir sporcu rehabilitasyon merkezi açılışına katıldı.



Burada açıklama yapan Kayserispor'un Kamerunlu futbolcusu Olivier Kemen, "Son finalist olarak Türkiye Kupası'nda yolumuza devam etmemiz önemli. Daha ileriye gitmek için hocamızın bizden istediklerine odaklanmalıyız. Hocamızın isteklerine odaklanırsak yükselişimiz devam edecektir." dedi.



Teknik direktör Çağdaş Atan'a övgüler yağdıran Kemen, "Lige maç maç bakıyoruz, rakipler değişebilir. Onlara göre analiz yapıyoruz. Plan dahilinde ilerleme istiyoruz. Bireysel olarak kendi pozisyonumda oynuyorum. Bundan çok memnunum. Oyun içerisinde hocamızın direktifleri ve benim rolümün net olması kendi becerilerimi iyi kullanmamı sağlıyor" diye konuştu.

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