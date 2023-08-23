Oliveira için sürpriz teklif

Galatasaray transfer haberleri: Katar ekibi Al Sadd, Sergio Oliveira'nın transferi için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Oliveira için sürpriz teklif
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23 Ağustos 2023 08:13
Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi olan isimlerden Sergio Oliveira'ya Katar'dan talip var.

Portekizli Teknik Direktör Bruno Pinheiro'nun çalıştırdığı Al-Sadd, Oliveira için Galatasaray'a 8 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.

Ayrıca Portekizli oyuncuya da yılda 3 milyon euro'dan 3 yıllık teklif yapıldığı iddia edildi.

Al-Sadd'ın Sergio Oliveira'yı Katar vatandaşlığına geçen ve milli takımda da yer alan Tabata'nın yerine düşündüğü bildirildi.

Oliveira'nın Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda 40 maçta sahaya çıka Portekizli futbolcu, 4 gol attı ve 6 asist yaptı. 



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