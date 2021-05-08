Olimpiyat elemeleri ikinci tur A Grubu'nda birinci Yunanistan

Plaj voleybolu kadınlarda olimpiyat elemeleri ikinci tur A Grubu'nda Yunanistan birinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Olimpiyat elemeleri ikinci tur A Grubu'nda birinci Yunanistan
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08 Mayıs 2021 19:48
Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Avrupa'dan katılacak takımların belirleneceği CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu'nda birinciliği Yunanistan elde etti.

İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'ndeki organizasyonda kadınlar mücadelesi bugünkü final mücadelesiyle tamamladı. İlk 5'te yer alacak ekiplerin 23-26 Haziran'daki Hollanda'daki finalde mücadele edeceği organizasyonun kadınlar finalinde Polonya'yı mağlup eden Yunanistan birinciliğe ulaştı.

Finlandiya'nın üçüncü, Çekya'nın dördüncü, Slovenya'nın da beşinciliğe ulaştığı organizasyonda final etabına kalamayan altıncı sıradaki Türkiye'yi Sırbistan ve Belarus izledi.

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