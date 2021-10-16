Ole Gunnar Solskjaer: 'Silkelenmeli ve aynaya bakmalıyız'

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Premier Lig'in 8. haftasında 4-2 mağlup oldukları Leicester City maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.



Takım olarak silkelenmeleri gerektiğini söyleyen Norveçli teknik adam, "Hepimizin daha iyisini yapması gerekiyor. Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, oynadığımız her maç önemlidir. Leicester City ile oynamak, Atalanta ile oynamak kadar önemlidir. Silkelenmeli, aynaya bakmalı ve bir çıkış yolu bulmalıyız. Futbolun doğasında olanı yapıp, başarısızlığa tepki vermek zorundayız." dedi.



Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de 3 maçtır kazanamıyor.





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