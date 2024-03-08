Okul Sporları Karate Gençler Türkiye Birinciliği, Samsun'da başladı

Okul Sporları Karate Gençler Türkiye Birinciliği müsabakaları, Samsun'da start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okul Sporları Karate Gençler Türkiye Birinciliği, Samsun'da başladı
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08 Mart 2024 16:24
Okul Sporları Karate Gençler Türkiye Birinciliği müsabakaları, Samsun'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığının 2024 eğitim öğretim yılı faaliyet takviminde yer alan Karate Gençler A-B Kız/Erkek Türkiye Birinciliği müsabakaları, Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenleniyor.

Müsabakalara 39 ilden yaklaşık 500 sporcu katılıyor. Organizasyon 10 Mart Pazar günü sona erecek.

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