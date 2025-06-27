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27 Haziran
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Okan Buruk ve Dursun Özbek'ten Osimhen yanıtı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen transferi konusunda mesaj verdi.

calendar 27 Haziran 2025 22:23 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025 22:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk ve Dursun Özbek'ten Osimhen yanıtı!
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Galatasaray, Bodrum'da düzenlenen etkinlikle şampiyonluğunu kutladı.

Sarı-kırmızılılarda sözü alan Okan Buruk, transfer konusunda, "En güçlü şekilde kadromuzu hazırlayacağız." dedi.

VICTOR OSIMHEN MESAJI

Okan Buruk'un bu sözleri sırasında şampiyonluk kutlamasına katılan taraftarlar, "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor." tezahüratları yaptı.


Okan Buruk, bu tezahüratın ardından, "Tabii ki taraftar çıldırıyor başkanım, onu da göz ardı etmeyelim." dedi. (Gülerek)

DURSUN ÖZBEK'İN YANITI

Bu sözlerin ardından sözü alan Dursun Özbek, "Hocam Allah aşkına taraftar çıldırdı, sen de mi çıldırdın?" diye konuştu. (Gülerek)


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