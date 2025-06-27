Okan Buruk ve Dursun Özbek'ten Osimhen yanıtı!

Galatasaray, Bodrum'da düzenlenen etkinlikle şampiyonluğunu kutladı.
Sarı-kırmızılılarda sözü alan Okan Buruk, transfer konusunda, "En güçlü şekilde kadromuzu hazırlayacağız." dedi.
VICTOR OSIMHEN MESAJI
Okan Buruk'un bu sözleri sırasında şampiyonluk kutlamasına katılan taraftarlar, "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor." tezahüratları yaptı.
Okan Buruk, bu tezahüratın ardından, "Tabii ki taraftar çıldırıyor başkanım, onu da göz ardı etmeyelim." dedi. (Gülerek)
DURSUN ÖZBEK'İN YANITI
Bu sözlerin ardından sözü alan Dursun Özbek, "Hocam Allah aşkına taraftar çıldırdı, sen de mi çıldırdın?" diye konuştu. (Gülerek)
Sarı-kırmızılılarda sözü alan Okan Buruk, transfer konusunda, "En güçlü şekilde kadromuzu hazırlayacağız." dedi.
VICTOR OSIMHEN MESAJI
Okan Buruk'un bu sözleri sırasında şampiyonluk kutlamasına katılan taraftarlar, "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor." tezahüratları yaptı.
Okan Buruk, bu tezahüratın ardından, "Tabii ki taraftar çıldırıyor başkanım, onu da göz ardı etmeyelim." dedi. (Gülerek)
DURSUN ÖZBEK'İN YANITI
Bu sözlerin ardından sözü alan Dursun Özbek, "Hocam Allah aşkına taraftar çıldırdı, sen de mi çıldırdın?" diye konuştu. (Gülerek)
Galatasaraylı taraftarlar: "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor!"
Okan Buruk: "Taraftar çıldırıyor başkanım, onu da göz ardı etmeyelim. (Gülerek)"
Dursun Özbek: "Hocam Allah aşkına taraftar çıldırdı, sen de mi çıldırdın? (Gülerek)" pic.twitter.com/d829gRyaSx
— Sporxtv (@sporxtv) June 27, 2025
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