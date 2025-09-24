24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
14:30
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Okan Buruk'un sahadaki en büyük destekçisi: İlkay Gündoğan!

Manchester City'den transfer edilen İlkay Gündoğan, Konyaspor karşısındaki etkili futboluyla kalitesini sergiledi. Kariyeri ve kişiliğiyle takımda saygı gören yıldız isim, Okan Buruk'un sahadaki en önemli yardımcısı olarak görülüyor.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, kalitesini göstermeye başladı.

Manchester City'den bedelsiz olarak gelen ve bu transfer için büyük fedakârlık yapan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, her geçen gün ritmini buluyor.

AİDİYET DUYGUSU DİKKAT ÇEKİYOR


Tecrübeli yıldız hem oyun içinde hem de saha dışında önemli bir rol üstleniyor. Galatasaray'ı "çocukluk aşkı" olarak nitelendiren Gündoğan, aidiyet duygusuyla dikkat çekiyor. Okan Buruk'un sahadaki sağ kolu gibi görülen başarılı futbolcu, oyun içindeki yönlendirmeleriyle ön plana çıkıyor.

HERKES TAKDİR EDİYOR

Takım arkadaşlarının büyük saygısını kazanan Gündoğan'ın etkisinin, sistemin tam anlamıyla oturmasıyla daha da artacağı vurgulanıyor. Futbol zekâsı ve liderlik özellikleriyle öne çıkan deneyimli orta sahanın bu yönleri, takım içinde herkes tarafından takdir ediliyor.

KULÜBE OLAN BAĞLILIĞI

Konyaspor maçı sonrası sevincini eşi Sara ve oğlu Kais ile paylaşan yıldız oyuncunun kulübe olan bağlılığı da gözlerden kaçmadı. Kaptanlık bandını takmasa bile, geçmişi ve kişiliği sayesinde kısa sürede takımın önde gelen liderleri arasında yer aldı.

SAHADAKİ YARDIMCI

Yakın çevresiyle kurduğu güçlü iletişim de bu etkinin artmasında önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Kısa sürede hem sahada hem kulüp içinde özel bir figür haline gelen İlkay, yalnızca bir futbolcu değil, aynı zamanda adeta bir yardımcı antrenör gibi değerlendiriliyor. Manchester City yıllarında Pep Guardiola'nın en güvendiği isimlerden biri olan İlkay'ın, Galatasaray'da da benzer bir konuma geldiği ifade ediliyor. 

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
