Okan Buruk'un sahadaki en büyük destekçisi: İlkay Gündoğan!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, kalitesini göstermeye başladı.
Manchester City'den bedelsiz olarak gelen ve bu transfer için büyük fedakârlık yapan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, her geçen gün ritmini buluyor.
AİDİYET DUYGUSU DİKKAT ÇEKİYOR
Tecrübeli yıldız hem oyun içinde hem de saha dışında önemli bir rol üstleniyor. Galatasaray'ı "çocukluk aşkı" olarak nitelendiren Gündoğan, aidiyet duygusuyla dikkat çekiyor. Okan Buruk'un sahadaki sağ kolu gibi görülen başarılı futbolcu, oyun içindeki yönlendirmeleriyle ön plana çıkıyor.
HERKES TAKDİR EDİYOR
Takım arkadaşlarının büyük saygısını kazanan Gündoğan'ın etkisinin, sistemin tam anlamıyla oturmasıyla daha da artacağı vurgulanıyor. Futbol zekâsı ve liderlik özellikleriyle öne çıkan deneyimli orta sahanın bu yönleri, takım içinde herkes tarafından takdir ediliyor.
KULÜBE OLAN BAĞLILIĞI
Konyaspor maçı sonrası sevincini eşi Sara ve oğlu Kais ile paylaşan yıldız oyuncunun kulübe olan bağlılığı da gözlerden kaçmadı. Kaptanlık bandını takmasa bile, geçmişi ve kişiliği sayesinde kısa sürede takımın önde gelen liderleri arasında yer aldı.
SAHADAKİ YARDIMCI
Yakın çevresiyle kurduğu güçlü iletişim de bu etkinin artmasında önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Kısa sürede hem sahada hem kulüp içinde özel bir figür haline gelen İlkay, yalnızca bir futbolcu değil, aynı zamanda adeta bir yardımcı antrenör gibi değerlendiriliyor. Manchester City yıllarında Pep Guardiola'nın en güvendiği isimlerden biri olan İlkay'ın, Galatasaray'da da benzer bir konuma geldiği ifade ediliyor.
