Okan Buruk'tan tarihe geçen başarı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham maçıyla UEFA Avrupa Ligi'ndeki 9. galibiyetini aldı ve organizasyonda en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan tarihe geçen başarı!
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07 Kasım 2024 22:51
Son güncelleme 07 Kasım 2024 23:22
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, bu galibiyetle birlikte tarihe geçti.

Okan Buruk, Tottenham galibiyetiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki 9. galibiyetini aldı ve organizasyonda en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör oldu.

Tecrübeli teknik adam, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geride bırakarak en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör oldu.

Okan Buruk'un turnuvada 2 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunuyor.

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