Okan Buruk'tan rekor galibiyet!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçı sonrası yeni bir rekor kırdı.
Süper Lig'de görev yaptığı son 14 iç saha maçını kazanan Okan Buruk, Galatasaray tarihinde üst üste 14 iç saha galibiyeti alan tek Türk teknik direktör konumundaki Gündüz Kılıç'ın rekorunu egale etti
Gündüz Kılıç bu rekoru Ocak-Eylül 1961 yılında gerçekleştirmişti.
Galatasaray'ın başında 74 maça çıkan Okan Buruk, 55 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.
Süper Lig'de görev yaptığı son 14 iç saha maçını kazanan Okan Buruk, Galatasaray tarihinde üst üste 14 iç saha galibiyeti alan tek Türk teknik direktör konumundaki Gündüz Kılıç'ın rekorunu egale etti
Gündüz Kılıç bu rekoru Ocak-Eylül 1961 yılında gerçekleştirmişti.
Galatasaray'ın başında 74 maça çıkan Okan Buruk, 55 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.