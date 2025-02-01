Okan Buruk'tan ayrılığa veto: Michy Batshuayi

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımdan ayrılması gündemde olan Michy Batshuayi'yi takımda tutmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan ayrılığa veto: Michy Batshuayi
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01 Şubat 2025 10:42
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasından sonra da ilk 11'de şans bulmakta zorlanan, özellikle Ajax deplasmanında kaçırdığı gol sonrası taraftarlardan tepki gören Batshuayi'ye sürpriz talipler çıktı.

5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fanatik'te yer alan habere göre; İngiltere'den birkaç kulübün Belçikalı santrfor için 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı, tarafların görüşmelere başladığı belirtildi.

OKAN BURUK VETO ETTİ

Ancak buna karşın teknik direktör Okan Buruk'un çift forvete dönmek istediği için Morata transfer edilse dahi Batshuayi'nin satılmasına sıcak bakmadığı kaydedildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 resmi maçta 852 dakika sahada kalan Michy Batshuayi, bu maçlarda 7 gol 2 asistlik performans gösterdi.



 
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