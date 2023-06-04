Okan Buruk: 'Derbi hediyesi verelim'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularından derbi zaferi istedi, Fenerbahçe karşısında da galibiyeti bulmaları gerektiğini dile getirdi.
Futbolcularıyla bir toplantı yapan başarılı teknik adamın, "Harika bir iş çıkardınız ve şampiyon oldunuz. Sevinmek ve eğlenmek hakkınız. Ancak bizim için sezon daha bitmedi. Bir derbi oynayacağız. Taraftarımıza bu güzel günde bir derbi hediyesi verelim" dediği öğrenildi.
"OYUN GÜCÜNÜZÜ SERGİLEYİN"
Oyuncularının çalışma temposundan ve konsantrasyonundan çok memnun olan sarı-kırmızılı hocanın şöyle devam ettiği bildirildi; "Çok güzel bir sezon çıkardınız. Bugün çıkıp en iyi olduğunuzu bir kez daha gösterin. Çünkü rakibinizin bir iddiası olacak ve bu maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar. İlk dakikadan itibaren oyun gücünüzü sergilemenizi bekliyorum."
GALİBİYET SÖZÜ VERDİLER
Takım kaptanları Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis'in de arkadaşlarıyla toplantılar düzenleyerek, Fenerbahçe maçın önemini anlattıkları öğrenildi. Üç başarılı ismin, Okan Buruk'a da galibiyet sözü verdikleri vurgulandı.
Futbolcularıyla bir toplantı yapan başarılı teknik adamın, "Harika bir iş çıkardınız ve şampiyon oldunuz. Sevinmek ve eğlenmek hakkınız. Ancak bizim için sezon daha bitmedi. Bir derbi oynayacağız. Taraftarımıza bu güzel günde bir derbi hediyesi verelim" dediği öğrenildi.
"OYUN GÜCÜNÜZÜ SERGİLEYİN"
Oyuncularının çalışma temposundan ve konsantrasyonundan çok memnun olan sarı-kırmızılı hocanın şöyle devam ettiği bildirildi; "Çok güzel bir sezon çıkardınız. Bugün çıkıp en iyi olduğunuzu bir kez daha gösterin. Çünkü rakibinizin bir iddiası olacak ve bu maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar. İlk dakikadan itibaren oyun gücünüzü sergilemenizi bekliyorum."
GALİBİYET SÖZÜ VERDİLER
Takım kaptanları Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis'in de arkadaşlarıyla toplantılar düzenleyerek, Fenerbahçe maçın önemini anlattıkları öğrenildi. Üç başarılı ismin, Okan Buruk'a da galibiyet sözü verdikleri vurgulandı.
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