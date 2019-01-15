Okan Buruk: 'Aatif'in transferi inşallah bugün biter!'

Aatif Chahechouhe transferindeki gelişmeler

Okan Buruk, takımının Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idmanı öncesi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Sezonun ikinci yarısına, ligin en formda takımlarından biri önünde başlayacak olmanın zorluğuna değinen Buruk, Kasımpaşa'nın da Diagne ve Eduok gibi önemli eksikleri olduğuna dikkat çeken Buruk, şunları söyledi:"Bizde ikinci yarıya iyi hazırlandık. Oyuncu performanslarımız iyiydi. Maça hazırlanıyoruz. İki yeni arkadaşımız aramıza katıldı. Ayrılan ve ayrılacak arkadaşlarımız var. Aramıza katılacak arkadaşlarımız olacak. Transferde tam hayal ettiğimiz gibi kampa oyuncuları yetiştiremedik. Kampın son gününe iki arkadaşımız yetişti. Ara transfer zor işliyor."Çok iyi oyuncular bulduklarını ama istenilen gibi gitmediğini vurgulayan Buruk, "Her şeye rağmen kadromuzu ilk maça hazırlıyoruz. Transferlerle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu hafta iki oyuncu daha kadromuza katmak istiyoruz. Belirlediğimiz mevkiler var. Stoper, sol bek, orta saha ve hücum hattına bir oyuncu transfer etmek istiyoruz. İnşallah bu maça yetiştiririz." ifadelerini kullandı.Buruk, Aatif Chahechouhe'nin çok istedikleri bir oyuncu olduğunu kaydederek, "" diye konuştu.İstenilen oyuncular olduğunu değerlendiren Buruk, "Başakşehir'den ve farklı takımlardan oyuncular var. Bu anlamda biraz dezavantajlıyız. Ligin son sırasında olduğumuz için çok iyi oyuncularla görüşmek yeterli olmuyor." dedi.Attamah'ı istediklerini ancak kulübünün bırakmadığını belirten Buruk, "Yurt dışında görüştüğümüz üç oyuncu var. Kasımpaşa maçı öncesi aksilik yaşanmazsa bir oyuncu kadromuza katılacak. Nakulma hazır geldi. Bu da bizi çok sevindirdi. sanki iki gün önce son maçını oynamış. Maç ritmine de adapte edeceğiz." şeklinde konuştu.Buruk, takımdan ayrılan Robin Yalçın, Süleyman Koç ve Ali Çamdalı'nın çok değerli isimler olduğunu, kendi istekleri doğrultusunda takımdan ayrılma isteklerine olumlu yanıt verdiklerini söyledi.Buruk, transferlerine izin verdikleri Traore ve Jaroslav Jach'ın bu yönde bir arayışları olmadığını aktararak, "Bazı oyuncular sözleşmelerine bakıyor. Gidip oynamak yerine kalmayı maaşını almaya bakıyor. Ben yapamazdım. Traore'de bunu çok görüyoruz. Geldiğinden buyana katkı vermedi ve ayrılmayı düşünmüyor. Kadro sayısından dolayı yeni yabancılar geldikçe ayrılması gündeme gelecek oyuncular olacak. Gelecek hafta yabancı sayımız netleşir." dedi.Buruk, Musa Çağıran'ın adalesinde yırtık çıktığını, birkaç gün dinlendikten sonra takımla çalışmaya başlayacağını sözlerine ekledi.