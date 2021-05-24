Oğulcan Çağlayan'ın düşüşü duygusal

Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Oğulcan Çağlayan'ın UÇK sıkıntısının performansına etki ettiği yazıldı

Haber; Sabah
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Oğulcan Çağlayan'ın düşüşü duygusal
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24 Mayıs 2021 09:52
Oğulcan Çağlayan
Oğulcan Çağlayan
Galatasaray
Sezonun ilk yarısında 3 gol-1 asistle Galatasaray'a önemli katkılar sağlayan Oğulcan Çağlayan'ı UÇK'nın (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) cezası durdurdu. Tahkim Kurulu tarafından 6 maçlık cezası 3'e indirilen Oğulcan'ın 1.2 milyon Euro tazminatı onandı. 25 yaşındaki oyuncu, sezon için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvursa da şu an için bu parayı ödemekle karşı karşıya kaldı.

Galatasaray'a 4 yıllık imza atan ve toplam 18 milyon TL garanti para kazanacak Oğulcan Çağlayan, davayı kazanamazsa tazminatını kendisi ödeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp her sezon Oğulcan'ın maaşında kesinti yapacak. Yıldız futbolcunun yaşadığı bu moral bozukluğu, sezonun ikinci yarısında performansına olumsuz yansıdı.
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