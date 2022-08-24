Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu

Trabzonspor'dan kontratı biterek ayrılan Anthony Nwakaeme, uzun süredir devam eden belirsizliği noktaladı. Nijeryalı futbolcunun yeni takımı belli oldu.

, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu
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24 Ağustos 2022 13:10
Trabzonspor'dan sözleşmesi biterek ayrılan ve uzun süredir kendisine kulüp arayan Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu.

Maaş konusunda bir türlü istediği teklifi alamayan ve son olarak Galatasaray ile masaya oturmuş ancak uzlaşma sağlayamayan Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibinin Al Fayha FC ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

İMZAYI ATACAK

Başarılı oyuncu yıllık bonuslarla birlikte 3 milyon euro karşılığında imzayı atacak. Suudi Arabistan'ın Riyad kentine giden tecrübeli futbolcu sağlık kontrollerinden geçecek.

3 BÜYÜKLER VE HULL CITY İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Uzun süredir kendisine takım arayan Nwakaeme, Türkiye'den Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile temasa geçmiş ancak anlaşamamıştı. Nijeryalı golcü ayrıca Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile de görüşme gerçekleştirmişti.

TÜRKİYE PERFORMANSI

33 yaşındaki oyuncu sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da geçtiğimiz yıl 30 lig maçına çıkarken, 13 gol 10 asistlik bir performans sergilemeyi başardı. Nwakaeme Trabzonspor formasıyla toplamda çıktığı 145 maçta ise 47 gol 40 asistle oynadı.  

 

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