Nwakaeme durdu, fırtına duruldu!

Anthony Nwakaeme, son üç haftada sessizliğe bürünürken, 32 yaşındaki sol kanadın gol atamadığı son iki maçta Trabzonspor 4 puan yitirdi.

Haber; Sabah
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Nwakaeme durdu, fırtına duruldu!
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30 Eylül 2021 09:31
Trabzonspor'da sezona müthiş bir giriş yaparak ligin ilk 4 maçında da gol atıp tarihe geçen Anthony Nwakaeme, son üç haftada sessizliğe büründü.

Ligde son oynanan Kasımpaşa, Konyaspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında gol atamayan Nijeryalı, sadece Kasımpaşa'ya karşı asist yapmıştı.

32 yaşındaki sol kanadın gol atamadığı son iki maçta Trabzonspor 4 puan kaybetti. Nwakaeme'nin gol ve asist katkısı yaptığı mücadelelerde ise Trabzonspor bu sezon 13 puan topladı.


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