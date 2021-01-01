Nunn: "Para yerine Lakers'ı tercih etmek, pek zor olmadı"

Los Angeles Lakers guardı Kendrick Nunn, NBA şampiyonluğunu kazanma şansını, paraya tercih ettiğini söyledi.



Lakers ile anlaşmak için daha kazançlı teklifleri geri çevirdiği bildirilen Nunn, orta seviye istisna kontratı ile Lakers'a katılma kararını şöyle açıkladı:



"Dürüstçe konuşmak gerekirse, L.A. herkese çekici gelebilir. Ama oraya gidip bir yüzük kazanma şansı da vardı. Tekrar o pozisyonda olmak ve aynı zamanda takım arkadaşlarıma yardım etmek ve onlardan bir şeyler öğrenmek istedim.



Kadroya baktığımda genç isimlerden biriyim. Bu sayede soyunma odasındaki bu adamların çoğundan bir şeyler öğreneceğim ve aynı zamanda oyunumu geliştirmeye devam edeceğim."



"BU OYUNU, KAZANMAK İÇİN OYNUYORUM"



Nunn daha fazla parayı geri çevirmesi üzerine ise şunları söyledi:



"Doğrusu o kadar da zor değildi. Ben takımın iyiliği için nasıl fedakarlık yapacağını bilen bir adamım. Bunu nasıl yapacağımı biliyorum ve yapmaya hazırım da. Önemli olan ben değilim. Bu bir takım sporu ve ben de kazanmak istiyorum. Bu oyunu bunun için oynuyorum, kazanmak için."



Nunn'ın Lakers ile iki yıllığı 10.25 milyon dolar olduğunu bildirdiği sözleşmenin ikinci sezonunda bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.



