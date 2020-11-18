Norveç'te açıklama: 'Dramatik bir durumun ortasındayız'

Norveç Milli Takımı'nda yaşanan koronavirüs krizi sürüyor. Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin PCR testinin pozitif çıkması sonrası tüm takımın 10 gün süreyle karantinaya girmesi gerekliliği doğdu.



Uluslar Ligi'ndeki maç öncesi bir anda oyuncularının büyük kısmını kaybeden Norveç'te milli takıma 18 yeni isim çağrıldı ve bu isimlerin 13'ü ilk kez milli davet aldı.



"DRAMATİK BİR DURUM"



Norveç Milli Takımı yardımcı antrenörü Per Joar Hansen açıklamasında; "Omar'la yakın temasa girmiş isimlerle maça çıkmamız Norveç hükümetinin koronavirüs kurallarına aykırı olacaktı. Dramatik bir durumun ortasında kaldık." dedi.



Galatasaraylı sağ bek oyuncusu hakkında da konuşan Hansen; "Omar'la iki kez iletişime geçtik. Şu anda Oslo'daki evinde ve her geçen gün durumu iyiye gidiyor. Fiziksel olarak iyi durumda. Hastalığı nereden kaptığını bilemeyiz. Nasıl kaptığı hakkında da spekülasyon yapılması saçma bir çaba olur." açıklamasında bulundu.



Norveç Milli Takımı, Uluslar Ligi'nde grup liderliği için kader maçında Avusturya ile karşılaşacak.



