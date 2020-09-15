Nihat Özdemir'den Semih Özsoy'a: "O yok ama ben buradayım"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Semih Özsoy ile ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Nihat Özdemir'den Semih Özsoy'a: 'O yok ama ben buradayım'
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15 Eylül 2020 01:10
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, geçmişte tartışma yaşadığı Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Semih Özsoy ile ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.

EkoTürk TV'den Serhat Ulueren'e konuşan Nihat Özdemir, "Çok ağır konuşmalar yaptı. Kendisine davalar açmıştım. Semih Bey'in konuşması beni çok yaralamıştır. Büyük Allah'a havale ettim. Yavaş yavaş hepsini görecek. Merak etmesin." dedi.

Nihat Özdemir, "Fenerbahçe yönetim kurulundan ayrılmasında benim hiçbir dahlim olmamıştır. Kendi yaptı, kendi buldu. Bugün nerede Semih Özsoy, yok! Ama bugün ben buradayım." diyerek sözlerini noktaladı.



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