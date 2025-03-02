Nihat Kahveci: 'Solskjaer'i görsem ona derim ki...'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Nihat Kahveci, siyah-beyazlı takımdaki değişimi ve galibiyeti değerlendirdi.



İşte Nihat Kahveci'nin o değerlendirmeleri;



"BEŞİKTAŞ'TA DEĞİŞİMLER GÖRÜYORUM"



Nihat Kahveci Kontraspor'da katıldığı yayında, "Beşiktaş'ta şöyle değişimler görüyorum. 3'lü kaldı mı bugün, kaldı. Gio hoca döneminde de kalıyordu. İki stoperi açıyor. Felix, Emirhan arada Mert Günok'la da oyun kuruyor. Chamberleain ve Gedson geliyor, paslaşıyor. Masuaku tarafından, Rashica'nın tarafından çıkıyor. Beşiktaş'ın geriden çıkış opsiyonları da arttı. O yüzden oyun farklı görünüyor." dedi.



"OLE'Yİ GÖRSEM ONA DERİM Kİ..."



Beşiktaş'a ilişkin ayrıca Nihat Kahveci, "Ole hoca, yüzde yüz eminim, yüz yüze görsem sorarım 'Hocam, 3 pas yasakladın değil mi?' derim. Kontrol pas, kontrol pas, tek pas, hareketlilik. Beşiktaş ne zaman işi tek pasa, kontrol pasa, öne oynamaya getirdiğinde göze hoş gelen futbol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.



