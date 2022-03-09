Neymar: 'Futbol farklı yöne gidiyor'

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Ballon d'Or hakkında konuştu.



Neymar yaptığı açıklamada, "Son yıllarda Ballon d'Or'u kazanmak için bir sezonda 60 gol atmanız ya da çokça asist yapmanız gerektiğini söylüyorlar ama futbol farklı bir yöne gidiyor." dedi.



Eskiden ödülü kazanmanın daha kolay olduğunu belirten yıldız oyuncu, "Guardiola'nın da söylediği gibi 10-15 yıl önce Ballon d'Or'u kazanmak için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ya da 60 gol atmak gerekmiyordu. Oyuncunun takım üzerindeki etkisine bakılıyordu." şeklinde konuştu.



Neymar, bu sezon Paris ekibiyle çıktığı 18 maçta, 4 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.





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