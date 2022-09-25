Neymar'dan Mbappe sorusuna cevap yok!

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Kylian Mbappe ile aralarının nasıl olduğu yönünde gelen soruya cevap vermedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Neymar'dan Mbappe sorusuna cevap yok!
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25 Eylül 2022 17:06
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Kylian Mbappe için gelen soruya yanıt vermedi.

Brezilyalı'nın Gana ile oynadığı ve 3-0 kazandığı hazırlık maçından sonra Neymar, "Mbappe ile ilişkiniz nasıl?" sorusuna, "Bu soruyu anlamadım" şeklinde karşılık verdi.

Basın mensubunun sorusunu, "Şu anda Mbappe ile ilişkiniz nasıl?" diye yinelemesinin ardından bu kez Neymar, "Bu soruya cevap vermek istemiyorum" dedi ve röportaj alanından ayrıldı.

İkilinin daha önce PSG'de penaltıları kullanma konusu yüzünden aralarının açıldığı öne sürülmüştü

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