Neymar'dan Mbappe sorusuna cevap yok!

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Kylian Mbappe için gelen soruya yanıt vermedi.



Brezilyalı'nın Gana ile oynadığı ve 3-0 kazandığı hazırlık maçından sonra Neymar, "Mbappe ile ilişkiniz nasıl?" sorusuna, "Bu soruyu anlamadım" şeklinde karşılık verdi.



Basın mensubunun sorusunu, "Şu anda Mbappe ile ilişkiniz nasıl?" diye yinelemesinin ardından bu kez Neymar, "Bu soruya cevap vermek istemiyorum" dedi ve röportaj alanından ayrıldı.



İkilinin daha önce PSG'de penaltıları kullanma konusu yüzünden aralarının açıldığı öne sürülmüştü





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