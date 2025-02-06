Newcastle, Arsenal'i iki iki geçip finalde!

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Newcastle United ile Arsenal karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle 2-0'lık skorla kazandı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Newcastle'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Jacob Murphy ve 52. dakikada Anthony Gordon kaydetti.
İlk maçı da Kuzey Londra'da 2-0 kazanan Newcastle, bu sonuçla birlikte adını Lig Kupası finaline yazdırdı.
Newcastle'ın finaldeki rakibi Liverpool ya da Tottenham olacak. O eşleşmede ilk maçı 1-0'lık skorla evinde Tottenham kazanmıştı.
Wembley'in ev sahipliği yapacağı final maçı 16 Mart'ta oynanacak.
Newcastle'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Jacob Murphy ve 52. dakikada Anthony Gordon kaydetti.
İlk maçı da Kuzey Londra'da 2-0 kazanan Newcastle, bu sonuçla birlikte adını Lig Kupası finaline yazdırdı.
Newcastle'ın finaldeki rakibi Liverpool ya da Tottenham olacak. O eşleşmede ilk maçı 1-0'lık skorla evinde Tottenham kazanmıştı.
Wembley'in ev sahipliği yapacağı final maçı 16 Mart'ta oynanacak.