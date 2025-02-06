Newcastle, Arsenal'i iki iki geçip finalde!

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Newcastle United ile Arsenal karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle 2-0'lık skorla kazandı.



Newcastle'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Jacob Murphy ve 52. dakikada Anthony Gordon kaydetti.



İlk maçı da Kuzey Londra'da 2-0 kazanan Newcastle, bu sonuçla birlikte adını Lig Kupası finaline yazdırdı.



Newcastle'ın finaldeki rakibi Liverpool ya da Tottenham olacak. O eşleşmede ilk maçı 1-0'lık skorla evinde Tottenham kazanmıştı.



Wembley'in ev sahipliği yapacağı final maçı 16 Mart'ta oynanacak.



