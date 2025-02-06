Newcastle, Arsenal'i iki iki geçip finalde!

Newcastle United, Arsenal'i 2-0 mağlup ederek İngiltere Lig Kupası'nda finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Newcastle, Arsenal'i iki iki geçip finalde!
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06 Şubat 2025 00:50
Son güncelleme 06 Şubat 2025 00:54
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Newcastle United ile Arsenal karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle 2-0'lık skorla kazandı.

Newcastle'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Jacob Murphy ve 52. dakikada Anthony Gordon kaydetti.

İlk maçı da Kuzey Londra'da 2-0 kazanan Newcastle, bu sonuçla birlikte adını Lig Kupası finaline yazdırdı.

Newcastle'ın finaldeki rakibi Liverpool ya da Tottenham olacak. O eşleşmede ilk maçı 1-0'lık skorla evinde Tottenham kazanmıştı.

Wembley'in ev sahipliği yapacağı final maçı 16 Mart'ta oynanacak.

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