Nets, Norvel Pelle'i kadrosuna katıyor

Serbest oyuncu Norvel Pelle'nin, NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerinden onay aldığında Brooklyn Nets ile anlaşma imzalamayı planladığı bildirildi.



27 yaşındaki Pelle, önceki sezon Philadelphia 76ers için 24 maç oynamış ve 9.7 dakikada sahada kalarak 2.4 sayı, 3.0 ribaund ve 1.3 blok ortalamaları yakalamıştı.



Ayrıca son birkaç sezonda G League tecrübesi de bulunan Pelle, 44 maçta 11.6 sayı, 8.7 ribaund ve 2.9 blok istatistikleri tutturmuştu.



Pelle'in, DeAndre Jordan ve kısa kadroda kullanılan pivot Jeff Green'in yedeği olma görevini üstlenmesi bekleniyor.



