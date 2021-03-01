Nefes kesen maçta kazanan Tuzlaspor!

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta mücadelesinde Tuzlaspor, konuk ettiği Adanaspor'u 2-1 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nefes kesen maçta kazanan Tuzlaspor!
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01 Mart 2021 15:23
Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta karşılaşmasında Tuzlaspor, Adanaspor'u ağırladı.

Tuzla Belediyesi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Tuzlaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Anıl Karaer, 80. ve 87. (p) dakikalarda Thuram attı. Adanaspor'un gollerini ise 32. dakikada Ognjen Ozegovic ve 69. dakikada Atalay Babacan kaydetti.

Bu sonucun ardından 3 maç aradan sonra galibiyet alan Tuzlaspor, 41 puanla 7. sırada yer aldı. 5 maçtır kazanamayan Adanaspor ise 26 puanla 12. sırada yer buldu.

Tuzlaspor, gelecek hafta Altay deplasmanına gidecek. Adanaspor ise Balıkesirspor'u ağırlayacak.



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