Nefes kesen maçta kazanan Galatasaray HDI Sigorta!

Sarı-Kırmızılılar, 5'te 5 yaptı ve sezona namağlup devam etti. Halkbank ise bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu



Hakemler: Yavuz Akdemir, Selçuk Görmen



Galatasaray HDI Sigorta: Patry, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Atanasov, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Onur Günaydı, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Aykut Acar)



Halkbank: Sotola, Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a, Dick Kooy, Emre Tayaz (Volkan Döne, Oğulcan Yatgın, Berk Dilmenler, Sercan Yüksel Bıdak, İzzet Ünver, Yiğit Aslan, Deniz İlven)



Setler: 18-25, 25-16, 17-25, 25-12, 18-16



Süre: 126 dakika (27, 25, 25, 23, 26)





