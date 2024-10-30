Nefes kesen maçta kazanan Galatasaray HDI Sigorta!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nefes kesen maçta kazanan Galatasaray HDI Sigorta!
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30 Ekim 2024 19:53
Son güncelleme 30 Ekim 2024 21:10
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank'ı konuk etti.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-2 kazandı.
 
Sarı-Kırmızılılar, 5'te 5 yaptı ve sezona namağlup devam etti. Halkbank ise bu sezonki ilk yenilgisini aldı.
 Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Yavuz Akdemir, Selçuk Görmen

Galatasaray HDI Sigorta: Patry, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Atanasov, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Onur Günaydı, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Aykut Acar)

Halkbank: Sotola, Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a, Dick Kooy, Emre Tayaz (Volkan Döne, Oğulcan Yatgın, Berk Dilmenler, Sercan Yüksel Bıdak, İzzet Ünver, Yiğit Aslan, Deniz İlven)

Setler: 18-25, 25-16, 17-25, 25-12, 18-16

Süre: 126 dakika (27, 25, 25, 23, 26)


 
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