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NBA, hazırlık maçları programını duyurdu!

NBA, 11 Aralık'ta başlayacak olan 2020-21 hazırlık maçları döneminin programını resmi olarak yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, 11 Aralık'ta başlayacak olan 2020-21 hazırlık maçları döneminin programını resmi olarak yayınladı.

Hazırlık maçları dönemi, 11-19 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek toplam 49 maçtan oluşacak.

11 Aralık'ta beş maç ile başlayan programın tamamı şu şekilde:

Orlando Magic - Atlanta Hawks
New York Knicks - Detroit Pistons
Houston Rockets - Chicago Bulls
Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers
Sacramento Kings - Portland Trail Blazers

Her takım, en az bir iç saha ve bir deplasman maçı dahil olmak üzere en az iki ve en fazla dört maç oynayacak.

Tam takvim ise aşağıdaki şekilde:




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