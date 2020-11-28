NBA, hazırlık maçları programını duyurdu!

NBA, 11 Aralık'ta başlayacak olan 2020-21 hazırlık maçları döneminin programını resmi olarak yayınladı.
Hazırlık maçları dönemi, 11-19 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek toplam 49 maçtan oluşacak.
11 Aralık'ta beş maç ile başlayan programın tamamı şu şekilde: Orlando Magic - Atlanta HawksNew York Knicks - Detroit PistonsHouston Rockets - Chicago BullsLos Angeles Clippers - Los Angeles LakersSacramento Kings - Portland Trail Blazers
Her takım, en az bir iç saha ve bir deplasman maçı dahil olmak üzere en az iki ve en fazla dört maç oynayacak.
Tam takvim ise aşağıdaki şekilde: