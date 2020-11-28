NBA, hazırlık maçları programını duyurdu!

NBA, 11 Aralık'ta başlayacak olan 2020-21 hazırlık maçları döneminin programını resmi olarak yayınladı.Hazırlık maçları dönemi, 11-19 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek toplam 49 maçtan oluşacak.11 Aralık'ta beş maç ile başlayan programın tamamı şu şekilde:Her takım, en az bir iç saha ve bir deplasman maçı dahil olmak üzere en az iki ve en fazla dört maç oynayacak.Tam takvim ise aşağıdaki şekilde: