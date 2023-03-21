NBA'de haftanın oyuncuları, yine Sabonis ve Embiid!

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid ve Sacramento Kings yıldızı Domantas Sabonis, üst üste ikinci kez NBA'de Haftanın Oyuncuları seçildiler.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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NBA'de haftanın oyuncuları, yine Sabonis ve Embiid!
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21 Mart 2023 11:29
Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid ve Sacramento Kings yıldızı Domantas Sabonis, üst üste ikinci kez NBA'de Haftanın Oyuncuları seçildiler.

Embiid 35.0 sayı, 12.7 ribaund ve 3.3 blok ortalamalarıyla oynayarak 76ers ekibini 3-0'lık bir seriye taşıdı.

Sabonis ise 22.8 sayı, 16.0 ribaund ve 10.0 asist ortalamalarıyla, Kings'in aynı şekilde 3-0'lık haftasında lider oyuncu konumundaydı.

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