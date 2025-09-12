12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Nazillispor'dan transfer operasyonu!

Nazillispor, son olarak Nişantaşıspor'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Taner Türk ile sözleşme imzaladı.

12 Eylül 2025 14:38
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Nazillispor'dan transfer operasyonu!
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Ege temsilcilerinden Nazillispor, takıma amatör transferleri sürdürüyor.

Transfer yasağını kadrosuna kattığı isimleri amatöre döndürerek delen siyah-beyazlı kulüp son olarak Nişantaşıspor'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Taner Türk'le sözleşme imzaladı.

Taner, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan bahis oynadığı gerekçesiyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Başkan Şahin Kaya'yla bir araya gelip imza attı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
