Nazillispor'dan transfer operasyonu!

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Ege temsilcilerinden Nazillispor, takıma amatör transferleri sürdürüyor.
Transfer yasağını kadrosuna kattığı isimleri amatöre döndürerek delen siyah-beyazlı kulüp son olarak Nişantaşıspor'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Taner Türk'le sözleşme imzaladı.
Taner, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan bahis oynadığı gerekçesiyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Başkan Şahin Kaya'yla bir araya gelip imza attı.
Transfer yasağını kadrosuna kattığı isimleri amatöre döndürerek delen siyah-beyazlı kulüp son olarak Nişantaşıspor'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Taner Türk'le sözleşme imzaladı.
Taner, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan bahis oynadığı gerekçesiyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Başkan Şahin Kaya'yla bir araya gelip imza attı.