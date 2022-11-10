Nazilli Belediyespor'da şok istifa

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçta 4 galibiyetle düze çıkan, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda da Süper Lig'in güçlü ekibi Adana Demirspor'a deplasmanda kök söktürüp sahadan uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü penaltı golüyle 4-3 mağlup ayrılan Nazilli Belediyespor, teknik direktör Cihan Erdil'in şok istifasıyla sarsıldı.



Kulüpte göreve başladıktan sonra düşme hattındaki takımı ayağa kaldıran 42 yaşındaki genç teknik adamın takımın isim sponsoru olan Rıdvan Eşin'in işine karıştığı için istifa ettiği iddia edildi.



Cihan Erdil, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Adana Demirspor karşılaşmasının ardından yönetime istifasını sundu. Erdil'in bu hamlesi camiada şaşkınlık yarattı. Erdil'in Adana Demirspor müsabakasının devre arasında kulüpte sözü geçen bir ismin kendisine oyuncu değişikliği için mesaj atmasına sinirlendiği için görevi bıraktığı iddia edildi.



Bu ismin Eşin olduğu savunulurken, Cihan Erdil'in Adana dönüşünde Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile bir araya gelip olayı aktardığı, istifasında kararlı olduğu öğrenildi. Yönetim kurulunun yarın acil koduyla toplanarak başarılı teknik adamın istifasını görüşeceği belirtildi.



EŞİN'DEN TEPKİ



Nazilli Belediyespor'da isim sponsoru Rıdvan Eşin'in sık sık soyunma odasına girerek futbolculara konuşma yaptığı, teknik direktör Cihan Erdil'in bu tavırlardan rahatsız olup istifa ettiği de iddia edilirken, Eşin ise kendisini savundu.



Rıdvan Eşin, istifa krizi patladıktan sonra sosyal medyada taraftar sayfalarına taşınan iddialara kendi sayfasından, "Evet ben de merak ettim, ne yapmışım? Ya arkadaşlar Allah var, ölüm var, ahiret var.



Eğer gerçekten kalbinde zerre kadar insanlık var ise herkese Rıdvan Eşin ne yapmış diye açık ve net olarak söyle biz de bilelim. En son çoluk çocuğumu bıraktım Adana'ya 856 kilometre gittim, Nazilli'mize destek olmak için. Nazilli'den gelen toplam taraftar sayısı 20 kişiydi. Hiç mi vicdan ve merhamet yok sizde. Sanal medyada, sanal isimler ile insanlara kötülük yapmak dışında bir yeteneğiniz yok mu?" yorumuyla yanıt verdi.





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