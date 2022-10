Napoli'nin Ronaldo için tavrı belli oldu

Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde harika bir gidişat yakalayan Napoli'de sportif direktör Cristiano Giuntoli, transfer dedikodularına açıklık getirdi.



Takımın yıldız isimleri Osimhen ve Kvaratskhelia'nın hakkında çıkan transfer haberlerini yanıtlayan Giuntoli, "Kvara harika bir sezon geçiriyor, tıpkı takım arkadaşları gibi. Transfer dönemine çok uzun bir zaman var ve şu an için ortada hiçbir şey yok. Kvara bu performansını sürdürürse fark yaratmaya devam edecektir. Ancak şu an onu transfer edilemez olarak görüyoruz. Osimhen'de de aynı durum geçerli. Her gün gelişmeyi hedefliyoruz ve bu takımın limitinin neresi olduğunu öğrenmek istiyoruz. Şu an için transfer gündemimizde yok." dedi.



Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgileri olup olmadığı sorusuna cevap veren Giuntoli, "Ara transfer döneminde takıma bir transfer yapacağımızı düşünmüyorum. Çünkü şu anda takımda düzeltilmesi gereken bir şey görünmüyor. Her şey yolunda giderken bir şey yapmamız gerektiğini düşünmüyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.



Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde liderliğini sürdüren Napoli, bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 14 galibiyet 2 beraberlik aldı.





