Napoli'den Arda Güler için resmi girişim

İtalya Serie A'da liderliğini sürdüren Napoli, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için resmi girişimlere hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Napoli'den Arda Güler için resmi girişim
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12 Ocak 2023 15:03
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Fenerbahçe Futbol Operasyonları Direktörü Mario Branco ile Arda Güler transferi için görüşmeye hazırlanıyor.

Haberde; Napoli'nin bu transfer için 10 milyon euro değer biçtiği ifade edilirken genç oyuncunun eşsiz bir sol ayağı olduğunda bahsedildi. Ayrıca Paris Saint Germain ve Tottenham gibi takımların da Arda Güler için beklemede olduğuna yer verildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 13 resmi maçta forma giyen Arda Güler, bu maçlarda 3 gol 1 asist kaydetti.

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