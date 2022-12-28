Napoli'de Kim Min-Jae korkusu! MANU devreye giriyor

Napoli, Fenerbahçe'den transfer edilen Kim Min Jae'nin taliplerinin artması sonrası harekete geçerken, İngiliz devi Manchester United'ın Güney Koreli oyuncu için hamle yapacağı belirtildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Napoli'de Kim Min-Jae korkusu! MANU devreye giriyor
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28 Aralık 2022 19:43
Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olduktan sonra müthiş bir çıkış yakalayan Kim Min-Jae için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLECEK

İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli, performansıyla devleri peşine takan Kim için yeni bir sözleşme teklifi hazırladı.

Haberde İtalyan ekibinin yıldız oyuncunun sözleşmesini yenileyerek çıkış maddesini arttırmayı hedeflediği ifade edildi.

50 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR

Kim Min Jae'nin daha önce serbest kalma maddesi 50 milyon Euro olarak belirlenmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli'ye İngiltere'den kötü bir haber geldi. Savunmada ciddi sıkıntılar yaşayan İngiliz devi Manchester United, Güney Koreli oyuncuyu listesinin tepesine eklediği aktarıldı.

MANU ÖDEMEYE HAZIR

Yaz transfer döneminde hamle yapmaya hazırlanan MANU'nun Kim Min Jae için 50 milyon Euro'Luk serbest kalma maddesini ödeyerek kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Yaşanan bu gelişmeler ile birlikte Napoli'nin yeni sözleşme konusunda elinin gittikçe zayıfladığı ifade edildi.

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