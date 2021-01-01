Nance Jr. ve Allen ikilisi, yakında Cavs'e dönebilir

Cleveland Cavaliers forveti Larry Nance Jr. ve pivotu Jarrett Allen'ın, yakında takıma dönebileceği bildirildi.



Cavaliers, Salı günü takım antrenmanına katılan Nance Jr. ve Allen'ın, parkede ekibe büyük destek sağlamalarını umuyor.



Allen'ın Mart ayı sonlarında bir sarsıntı geçirdiğinden beri oynamaması ve Nance'in de KOVID ile bağlantılı olmayan bir hastalık geçirerek birkaç maçı kaçırmasıyla, her iki oyuncu da farklı nedenlerden ötürü kadro dışı kalmıştı.



Cleveland'da oynadığı 32 maçın 21'inde ilk beş başlamış olan Allen, bu sezon 13.8 sayı, 9.7 ribaund ve 1.7 blok ortalamaları yakalamıştı.



Her iki oyuncunun da bu gece Charlotte Hornets'e karşı oynanacak maçta parkeye dönüş yapabileceklerine dair umut olduğu belirtildi.



