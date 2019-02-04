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Nagatomo'dan Kagawa'ya; "Bize de öğret"

Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo, Beşiktaş'ta ilk maçına çıkan vatandaşı Shinji Kagawa'ya sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Nagatomo'dan Kagawa'ya; 'Bize de öğret'
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04 Şubat 2019 00:01
Beşiktaş formasıyla ilk maçında 2 gol atan Shinji Kagawa hakkında Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Beşiktaş'taki ilk maçında 2 gol atan Kagawa'yı öven Nagatomo, frikik golü hakkında da espirili ifadeler kullandı.

Nagatomo'nun paylaşımında "Bay Kagawa. 3 dakikada 2 gol. Olağanüstü, şok edici bir başlangıç. Böyle bir frikik golü hayatımda hiç görmedim. Böyle bir vuruş tekniğin varsa, lütfen saklama ve bize de öğret" ifadeleri yer aldı.



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