Nagatomo'dan Kagawa'ya; 'Bize de öğret'

formasıyla ilk maçında 2 gol atanhakkındasürpriz bir paylaşım geldi.Beşiktaş'taki ilk maçında 2 gol atan Kagawa'yı öven Nagatomo, frikik golü hakkında da espirili ifadeler kullandı.Nagatomo'nun paylaşımında "Bay Kagawa. 3 dakikada 2 gol. Olağanüstü, şok edici bir başlangıç. Böyle bir frikik golü hayatımda hiç görmedim. Böyle bir vuruş tekniğin varsa, lütfen saklama ve bize de öğret" ifadeleri yer aldı.