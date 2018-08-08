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Nagatomo, takımdan ayrı çalıştı

Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçında sakatlanan Nagatomo, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.

Kaynak: AA
Nagatomo, takımdan ayrı çalıştı
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08 Ağustos 2018 21:17
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Cuma günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon ve sürat çalışması yapıldığı bildirildi.

İdmanın ana bölümünde ise sarı-kırmızılı oyuncuların sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.

Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçında sakatlanan Japon oyuncu Yuto Nagatomo'nun tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanın ardından MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla saat 19.30'da Ankara'ya gidecek.

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