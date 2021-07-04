Nabil Dirar, Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe ile kontratı devam eden Nabil Dirar, sarı-lacivertli takıma geri döndü.

Haber; Sabah
Abone Ol
Nabil Dirar, Fenerbahçe'ye geri döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2021 12:18
Club Brugge'da kiralık olarak forma giyen Nabil Dirar da İstanbul'a döndü.

Sağlık kontrollerinden geçen Faslı oyuncunun 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

Takımda düşünülmeyen Nabil Dirar'ın Raja Casablanca ile görüştüğü belirtiliyordu. Fas basını tarafların ekonomik koşullarda anlaşamadığını duyurdu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.