Nabil Dirar, Fenerbahçe'ye geri döndü

Club Brugge'da kiralık olarak forma giyen Nabil Dirar da İstanbul'a döndü.
Sağlık kontrollerinden geçen Faslı oyuncunun 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
Takımda düşünülmeyen Nabil Dirar'ın Raja Casablanca ile görüştüğü belirtiliyordu. Fas basını tarafların ekonomik koşullarda anlaşamadığını duyurdu.
Sağlık kontrollerinden geçen Faslı oyuncunun 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
Takımda düşünülmeyen Nabil Dirar'ın Raja Casablanca ile görüştüğü belirtiliyordu. Fas basını tarafların ekonomik koşullarda anlaşamadığını duyurdu.