Mustafa Muhammed & Bordeaux transferi bozuldu!

Mustafa Muhammed'in Bordeaux'da sağlık kontrollerinden geçmesine karşın oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Zamalek, Galatasaray'ın 'satın alma opsiyonunu zamanında ödememesi' nedeniyle opsiyonu şu anda etkinleştirmeyi reddediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed & Bordeaux transferi bozuldu!
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31 Ağustos 2021 21:50
Mustafa Muhammed'in Bordeaux transferi iptal oldu.

RMC Sport'un geçtiği son dakika haberine göre; Mustafa Muhammed, Fransa'ya gitti ve Bordeaux için sağlık kontrollerinden geçti. Galatasaray'ın bonservisini Zamalek'ten almasını bekleyen Mustafa Muhammed, olumsuz cevap aldı.

Haberin detayında, Galatasaray'ın 'satın alma opsiyonunu zamanında ödememesi' nedeniyle opsiyonu şu anda etkinleştirmeyi reddettiği bilgisi verildi. Ayrıca Zamalek'in transferden daha fazla pay isteği de vurgulandı.


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