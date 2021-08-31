Mustafa Muhammed & Bordeaux transferi bozuldu!

Mustafa Muhammed'in Bordeaux transferi iptal oldu.



RMC Sport'un geçtiği son dakika haberine göre; Mustafa Muhammed, Fransa'ya gitti ve Bordeaux için sağlık kontrollerinden geçti. Galatasaray'ın bonservisini Zamalek'ten almasını bekleyen Mustafa Muhammed, olumsuz cevap aldı.



Haberin detayında, Galatasaray'ın 'satın alma opsiyonunu zamanında ödememesi' nedeniyle opsiyonu şu anda etkinleştirmeyi reddettiği bilgisi verildi. Ayrıca Zamalek'in transferden daha fazla pay isteği de vurgulandı.



