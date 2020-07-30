Galatasraay ile sözleşmesi sona eren Mustafa Kapı'nın yeni adresi kısa bir süre sonra resmen belli olacak. Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ı transfer eden Lille, Mustafa Kapı'yı da renklerine bağlayacak.



LUIS CAMPOS TRANSFERİ BİTİRDİ



Fenerbahçe ve Trabzonspor ile adı geçen Mustafa Kapı için devreye giren Lille Sportif Direktörü Luis Campos, transfer için de anlaşma sağladı.



8 AĞUSTOS'TAN SONRA İMZA ATACAK



17 yaşındaki Mustafa Kapı, 8 Ağustos'ta 18 yaşına girmesinin ardından resmi imza için önündeki engel kalkacak ve Fransız ekibiyle sözleşme imzalayabilecek.



AĞUSTOS'UN İKİNCİ HAFTASI İDMANDA



Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın ardından Lille'e gidecek 4. Türk futbolcu olacak Mustafa Kapı, Ağustos ayının ikinci hafta Fransız ekibiyle idmanlara başlayacak.



