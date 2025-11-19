26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Mustafa Denizli: "Bizden güçlü sadece üç ülke var!"

Mustafa Denizli, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya 2-2'lik berabere kaldığı karşılaşmayı yorumladı.

calendar 19 Kasım 2025 13:14
Mustafa Denizli: 'Bizden güçlü sadece üç ülke var!'
Türk futbolunun efsane isimlerinden teknik direktör Mustafa Denizli, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya 2-2'lik berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

HT Spor ekranında İspanya-Türkiye karşılaşmasını yorumlayan Mustafa Denizli'nin açıklamaları şöyle:

"BİZDEN GÜÇLÜ ÜÇ ÜLKE VAR"


"Şahsi değerlendirmem... Muhtemelen bizden daha güçlü iki tane ülke var hatta 3 diyebiliriz. Bunlar İspanya, İngiltere ve Fransa. Onun dışındaki hiçbir ülkeyle karşımızdaki favori diye maça başlamayız."

"ÖNEMLİ OLAN FUTBOLCUNUN KALİTESİ"

"Yay içinde o kaliteyi yakalayan futbolcular oynasın oynamasın çok önemli değil. Bir futbolcunun kalitesi varsa ve millî maç düzeyindeyse, kulübünde kadro dışı kalması ve kalmaması çok önemli değil. İlk golü atan Olmo, Barcelona'da devamlı oynayan bir futbolcu değil. Fabian Ruiz de bu sene PSG'de anormal süre almıyor. Bu konular çok önemli değil; önemli olan futbolcunun kalitesi."  

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
