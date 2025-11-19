Mustafa Denizli: 'Bizden güçlü sadece üç ülke var!'

Türk futbolunun efsane isimlerinden teknik direktör Mustafa Denizli, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya 2-2'lik berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.HT Spor ekranında İspanya-Türkiye karşılaşmasını yorumlayan Mustafa Denizli'nin açıklamaları şöyle:"Şahsi değerlendirmem... Muhtemelen bizden daha güçlü iki tane ülke var hatta 3 diyebiliriz. Bunlar İspanya, İngiltere ve Fransa. Onun dışındaki hiçbir ülkeyle karşımızdaki favori diye maça başlamayız.""Yay içinde o kaliteyi yakalayan futbolcular oynasın oynamasın çok önemli değil. Bir futbolcunun kalitesi varsa ve millî maç düzeyindeyse, kulübünde kadro dışı kalması ve kalmaması çok önemli değil. İlk golü atan Olmo, Barcelona'da devamlı oynayan bir futbolcu değil. Fabian Ruiz de bu sene PSG'de anormal süre almıyor. Bu konular çok önemli değil; önemli olan futbolcunun kalitesi."