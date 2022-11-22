Mustafa Dalcı: 'Bulunduğumuz yer sıkıntılı'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Altay'a karşı 1-0 kaybettikleri maçın ardındnda sergiledikleri oyunu geliştirmeleri gerektiğini söyledi.



Yaptıkları çalışmalarda geleceğe yönelik umutlarının arttığını kaydeden Dalcı, şöyle konuştu:



"Bu oyun zor bir oyun. Oynadığımız üçlü sistemi biraz daha geliştirip özellikle üçüncü bölgede atak sonlandırmak ya da üçüncü bölgede topu biraz daha tutup orada biraz daha efektif olmak gibi durumlar söz konusu. Buraları da tabii ki çalışarak geliştireceğiz. Maçın genelinde pozisyon vermedik diyebiliriz ama işte bir karambolde meydana gelen penaltıyla mağlup olduk. Üzgünüz ama bu maçı artık unutup önümüzdeki maçlara bakacağız. Bulunduğumuz bu yer gerçekten bizim için sıkıntılı. Kalan 5 maçta maksimum puanları almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."





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