Mustafa Altındağ: 'Son bir adımımız kaldı'

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Balıkesirspor'u 2-0 mağlup eden Ankaragücü'nde teknik sorumlu Mustafa Altındağ, Balıkesir'e kazanmak için geldiklerini ve bunu başardıklarını dile getirdi.



Altındağ, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bugün kazandık, mutluyuz. Sezon başından beri bir hedefimiz vardı. O hedefe adım adım yaklaştık. Kaldı bir adımımız. Onu da önümüzdeki maçlarda kazanıp şampiyon olacağız. Bir üst lige çıkacağız. Bugün Balıkesirspor'da iyi mücadele verdi. Genç bir takım olarak karşımızda bizi zorladılar. Onlara da gelecek sezonda başarılar diliyorum. Önümüzdeki maça bakıp şampiyonluğumuzu kutlamak istiyoruz"





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