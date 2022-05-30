Murat Sancak: 'Balotelli kalacak!'

Adana Demirspor'da geçtiğimiz sezonun flaş ismi Balotelli bu aralar taraftarların dilinde. Özellikle de takımdan ayrılacağı çok konuşuldu. Konuyla ilgili olarak Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak önceki gün katıldığı Youtube kanalında soruları yanıtladı.



Başkan Sancak, "Balotelli'ye Arap ve Avrupa ülkelerinden bir çok teklif var. Buradan giderken Balotelli bana 'Gitmemi istiyor musun?' diye sordu. Ben de ona 'Şu andaki performansınla kalacaksan seneye git ama performansını yüzde 20-30 artırabileceksen kal senden memnun olurum.' dedim. Sonrasında ise bana 'O zaman kalacağım' dedi ve İtalya'ya uğurladık." şeklinde bu konuyu aydınlatmış oldu.



Balotelli geçtiğimiz sezon 20 golle gol kralı olan Kasımpaşalı Umut Bozok'un ardından 18 golle ikinci sırada kalmıştı. Şuanda ise tatilini İtalya'da sürdürüyor. (Adana 5 Ocak)





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