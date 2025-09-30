Muhammed Salah ıslıklardan kulaklarını kapattı!

Galatasaray tribünlerinden, Liverpool ile oynanan maçta, İngiliz ekibinin topla buluştuğu anlarda inanılmaz ıslık sesleri yükseldi.
Liverpool'da maça yedek başlayan Muhammed Salah, ıslıklardan rahatsız olduğu için kulaklarını kapattı.
Salah'ın sesten rahatsız olduğu anlar kameralara yansıdı.
İNGİLİZ GAZETECİDEN PAYLAŞIM
Öte yandan İngiliz gazeteci Lewis Steele, Galatasaray stadındaki atmosferle ilgili şu paylaşımı yaptı;
"Sanırım bir futbol maçında şimdiye kadar hatırladığım en gürültülü ve en saldırgan atmosfer bu. Tam anlamıyla çılgın bir yer."
CANLI YAYINDA ZOR ANLAR
Ayrıca ünlü spiker Jon Champion canlı yayın sırasında "Sen konuşuyorsun ama ben ne anlattığını duymuyorum! Bu ortam nedir böyle..." derken, eski İngiliz futbolcu Alan Shearer ise "Burası elektrik dolu!" ifadelerini kullandı.
