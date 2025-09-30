30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
1-0
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-5
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
2-1
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
1-5
30 Eylül
Chelsea-Benfica
1-0
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
3-0
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
5-1
30 Eylül
Marsilya-Ajax
4-0
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
2-2

Muhammed Salah ıslıklardan kulaklarını kapattı!

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Galatasaray maçında ıslık seslerinden rahatsız oldu.

Galatasaray tribünlerinden, Liverpool ile oynanan maçta, İngiliz ekibinin topla buluştuğu anlarda inanılmaz ıslık sesleri yükseldi.

Liverpool'da maça yedek başlayan Muhammed Salah, ıslıklardan rahatsız olduğu için kulaklarını kapattı.

Salah'ın sesten rahatsız olduğu anlar kameralara yansıdı.

İNGİLİZ GAZETECİDEN PAYLAŞIM


Öte yandan İngiliz gazeteci Lewis Steele, Galatasaray stadındaki atmosferle ilgili şu paylaşımı yaptı;

"Sanırım bir futbol maçında şimdiye kadar hatırladığım en gürültülü ve en saldırgan atmosfer bu. Tam anlamıyla çılgın bir yer."

CANLI YAYINDA ZOR ANLAR

Ayrıca ünlü spiker Jon Champion canlı yayın sırasında "Sen konuşuyorsun ama ben ne anlattığını duymuyorum! Bu ortam nedir böyle..." derken, eski İngiliz futbolcu Alan Shearer ise "Burası elektrik dolu!" ifadelerini kullandı.



Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.