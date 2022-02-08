Moussa Dembele'den emeklilik kararı

Avrupa futbolunun ünlü yıldızlarından Moussa Dembele, 2022 yılının sonlarında emekliliğe ayrılacağını duyurdu.



Futbolseverlerin daha çok Tottenham günlerinden tanıdığı 34 yaşındaki yıldız, aktif futbol yaşantısına son noktayı koyma kararı aldı.

Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Dembele, şu anda Çin'de oynadığı kulübü Guangzhou'da bir yıl daha sözleşmesi olduğu için emeklilik kararının Aralık 2022'de olacağını belirtti.



Tottenham'da 2012-2019 yıllarında forma giyen Belçikalı yıldız, 181 maçta 7 gol atmıştı. Tottenham taraftarlarının da sevgilisi olan tecrübeli oyuncu için sosyal medyada destek mesajları da yer aldı.





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