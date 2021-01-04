Mourinho: "Fikstürle bizi cezalandıramazsınız"

Tottenham teknik direktörü Mourinho, fikstür yoğunluğu nedeniyle erteleme maçları için şimdiden itiraz ediyor.

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Mourinho: 'Fikstürle bizi cezalandıramazsınız'
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04 Ocak 2021 20:59
Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Fulham maçı ve fikstür yoğunluğu üzerine konuştu.

Portekizli teknik adam, erteleme maçlarının eklenmesiyle oluşacak "çılgın fisktür" için şimdiden itiraz ediyor.

"İLK GÜNDEN MEMNUN DEĞİLDİM"

57 yaşındaki Mourinho açıklamasında; "İlk günden beri fikstürden memnun değilim. Üstüne bir de maçların erteleneceğini düşünmemiştim. Fulham'a karşı ne zaman oynayacağımızı bilmek istiyorum. Çılgın fikstürlerle cezalandırılmamızı istemiyorum. Belki unuttunuz ama Tottenham sezona UEFA Avrupa Ligi play-off oynayarak başladı." dedi.

Mourinho'nun takımı Tottenham, Premier Lig'de 29 puanla liderin 4 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.



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