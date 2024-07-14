Mourinho'dan Emre Mor'a uyarı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Emre Mor'u bireysel oyunu nedeniyle uyardı.

, Fotoğraf; AA
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Mourinho'dan Emre Mor'a uyarı!
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14 Temmuz 2024 10:50
Avusturya kampını noktalayan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun Emre Mor'a ciddi bir uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Emre Mor'un bireysel oyuna yönelik davranışları sebebiyle sert çıktığı aktarıldı. Haber Global'in haberine göre; Jose Mourinho'nun Emre Mor ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandığı vurgulandı:

"Takım oyununda hiç yoksun. Topu aldığın zaman etrafını hiç görmüyorsun. Bireysel yeteneklerin çok üst düzey ama böyle gidersen üst düzey futbolcu olamazsın, oyun bundan ibaret değil."

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun bireysel oyun düşüncesi sebebiyle eleştirdiği Emre Mor'un geleceği henüz netlik kazanmadı.

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