Mourinho, Amrabat'a güveniyor!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile kritik maça çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Faslı yıldızı Sofyan Amrabat'a çok güveniyor...
ORTA ALANDA TAKIMI TOPARLAYACAK
Fenerbahçe'ye kısa sürede uyum sağlayan Sofyan Amrabat, orta alanda yine takımı toparlayan oyuncu rolünü üstlenecek.
BÜYÜK MAÇLARIN OYUNCUSU
Büyük maçlarda çok iyi performanslar gösteren Amrabat, Jose Mourinho'nun bu akşamki en güvendiği oyuncuların başında gelecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
ORTA ALANDA TAKIMI TOPARLAYACAK
Fenerbahçe'ye kısa sürede uyum sağlayan Sofyan Amrabat, orta alanda yine takımı toparlayan oyuncu rolünü üstlenecek.
BÜYÜK MAÇLARIN OYUNCUSU
Büyük maçlarda çok iyi performanslar gösteren Amrabat, Jose Mourinho'nun bu akşamki en güvendiği oyuncuların başında gelecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ