Mourinho, Amrabat'a güveniyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun bu akşamki Trabzonspor maçında en güvendiği oyuncuların başında Sofyan Amrabat var.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mourinho, Amrabat'a güveniyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2024 11:51
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile kritik maça çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Faslı yıldızı Sofyan Amrabat'a çok güveniyor...

ORTA ALANDA TAKIMI TOPARLAYACAK

Fenerbahçe'ye kısa sürede uyum sağlayan Sofyan Amrabat, orta alanda yine takımı toparlayan oyuncu rolünü üstlenecek.

BÜYÜK MAÇLARIN OYUNCUSU

Büyük maçlarda çok iyi performanslar gösteren Amrabat, Jose Mourinho'nun bu akşamki en güvendiği oyuncuların başında gelecek. 

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery