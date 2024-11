Motokrosçu Efe Okur'un hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu

Balkan Avrupa Motokros Şampiyonası'nı 85 cc sınıfında ikinci tamamlayan 12 yaşındaki milli sporcu Efe Okur, hedefinin önce Avrupa, sonra da dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.



Çalışmalarına milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı antrenörlüğünde Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki parkurda devam eden Efe Okur, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Efe Okur, motosiklete 4 yaşında başladığını belirterek, "İki yaşımda denge bisikleti, 2,5 yaşımda 4 tekerlekli, 3 yaşımda ise iki tekerlekli bisiklet sürüyordum. Dört yaşımda da motosiklete geçtim. Bu denge ile başlayıp bitiyor. 2017'den bu yan sekiz kez Türkiye şampiyonu oldum. 65 cc'de iki defa Balkan üçüncülüğü aldım. Bu sezon da 85 cc'de Balkan ikinciliği elde ettim. Motosiklete zevk alarak biniyorum. Benim için bir tutku. Çok seviyorum." diye konuştu.



Zorlu bir sezon geçirdiğini aktaran Efe, "Romanya yarışında düşüp kolumu kırdım. Sezona 3 ay ara vermem gerekiyordu. Balkan ikinciliği alabilmek için 1 ayda parkura döndüm." dedi.



Efe, genç yaşına rağmen iki kez kolunun kırıldığını anlatarak, "İki kez kolum kırıldı ama bunları çok mutlu bir şekilde anlatıyorum. İlkinde ambulansta gülerek hastaneye gittim. İkincisinde ağlamadım bile. Sadece motosiklete binemeyeceğim için üzüldüm. Benim için kolumun kırılması önemli değil. Ancak yarışamamak beni üzüyor." şeklinde görüş belirtti.



Türkiye'de büyükler kategorisindeki rakiplerinin derecelerine yaklaştığını vurgulayan Efe, "Şu anda Türkiye'de beni geçebilen 2 kişi var. Biri 450 cc, diğeri ise 250 cc sınıfında yarışıyor. Bir sonraki hedefim Avrupa şampiyonu olabilmek. Daha sonra da dünya şampiyonluğunu hedefliyorum." ifadelerini kullandı.



Efe Okur, milli motosikletçiler Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, Deniz ve Can Öncü kardeşleri örnek aldığını belirterek, "Kariyerime motokrosta devam etmek istiyorum. Ülkemiz pist yarışlarında büyük başarı elde etti. Ancak motokrosta henüz şampiyonluk gelmedi. Toprak (Razgatlıoğlu) ağabeyimin pistte başardıklarını motokrosta gerçekleştirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



- Şenkalaycı: "Verdiğimiz emeğin karşılığını almaya başladık"



Milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı, antrenörlüğünü yaptığı Efe'ye uzun zamandır verdikleri emeğin karşılığını almaya başladıklarını söyledi.



Efe'nin önemli bir başarı yakaladığını aktaran Şenkalaycı, "Efe, Türkiye'de yapılmamış başarılar yakalamaya devam ediyor. Verdiğimiz emeğin karşılığını almaya başladık. 4-5 yaşında motosiklete başladı. Efe, Türkiye'de ve Doğu Avrupa'da birçok rekoru kırdı. Kolunda sakatlık olmasına rağmen büyük bir başarı elde ettik. Türkiye Motosiklet Federasyonu'muz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın desteğiyle Efe'yi önce Avrupa, sonra da dünya şampiyonalarına hazırlayacağız." diye konuştu.



Şakir Şenkalaycı, Efe'nin hazırlık sürecinin devam ettiğini belirterek, "Efe'yi 16-17 yaşında gençler şampiyonasına hazırlıyoruz. Bir aksilik olmazsa 4-5 yıl sonra Efe'yi dünya arenasındaki bir takımda görmeyi istiyoruz." dedi.



Motokrosun Türkiye'deki durumunu değerlendiren Şenkalaycı, "Yıllarıdır motor sporlarının neden gelişmediği sorusunun cevabını arıyorduk. Kemerburgaz Kent Ormanı'nda, İstanbul'un göbeğinde dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisin içindeyiz. Akademimizin 4 bin öğrencisi var. Bunun minimum 3 bin 500'ünün motosikletle alakası yoktu. Devletimizle sosyal sorumluluk projesine giriştik. Artık motokrosa çok küçük yaşta başlanabiliyor. Özellikle şehir içlerinde motor sporları için tesis yapılırsa, dünya şampiyonalarına çok sporcu gönderebileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonunda yeni bir döneme girdik. Önümüzdeki sezondan itibaren Türkiye'nin her yerinde pistleri değiştirmeye devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.



Şenkalaycı, Türkiye'deki motokros pisti ihtiyacına değinerek, şunları kaydetti:



"Bulgaristan'da bile 500'ün üzerinde yarış pisti var. Türkiye'de toplamda 2 elin parmaklarını geçmez. Ülkemizde toprak biraz kıymetli. Burada belediyelerimize iş düşüyor. Afyonkarahisar'da dünyanın en iyi pistlerinden birine sahibiz. Kısmet olursa bu sene İstanbul'da bir pist yapacağız. Ancak bunlar yetmez. Türkiye'nin her yerinde piste ihtiyacımız var. Dünya arenasında bir sporcumuzu alkışlayabilmemiz için devletimize, belediyelerimize ve iş insanlarımıza ihtiyacımız var. Bir parkur yapabilmek çok zor bir şey değil. Sporcu yetiştirebilmek için parkura ihtiyacımız var. Bunlar yapılırsa Toprak Razgatlıoğlu gibi motokrosta da nice şampiyonlarımız çıkacaktır."



Baba Okur: "Efe'nin başardıklarıyla gurur duyuyoruz"



Efe'nin babası Mehmet Okur, doğmadan motosikletçi yapmaya karar verdiği oğlunun başarılarıyla gurur duyduğunu dile getirdi.



Okur, hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini aktararak, "Efe'nin başardıklarıyla gurur duyuyoruz. Onun için hedeflerimizi her zaman en yukarı olarak belirlemiştik. Bu hedeflere adım adım gidiyoruz. Ancak koşarak değil emekleyerek gidiyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda hızlı gitmek istiyoruz ama emeklemek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.



Oğlunu motosiklete yönlendirmesiyle ilgili Mehmet Okur, "Eski bir bisikletçiyim. Yapamadım, kolum ve bacağım kırıldı. İmkansızlıklardan dolayı kariyerimi ilerletemedim. Oğlumun benim başaramadıklarımı başarmasını istedim. Doğmadan önce motosiklete yönlendirmeye karar verdim. Annesi, dedesi bana karşı çıktı. Şu an hepsi arkasında. Henüz 2 yaşında denge bisikletiyle başladı. Çok çalışarak bu günlere gelebildik. Kendisi de motosikleti çok seviyor." ifadelerini kullandı.



Efe'nin zorlu bir sezon geçirdiğini belirten Okur, "İki sezon üst üste kolunu kırdı. Bu sezon çok hızlı bir şekilde yarışlara döndü. Önümüzdeki sezon Avrupa'da başarı elde etmek istiyoruz. Bir yıl boyunca koşturmamız gerek. Bu da maddi imkan ve sponsorluklar gerektiriyor. Türkiye'deki parkur sayısı çok kısıtlı. Antrenman yapabilmek için Bulgaristan'a, Romanya'ya gitmek zorunda kalıyoruz. Keşke İstanbul'da veya yakın illerde sürekli antrenman yapabileceğimiz bir yer olsa." diyerek sözlerini tamamladı.