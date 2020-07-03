MotoGP'nin Çekya ayağına seyirci alınmayacak

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Çekya ayağı seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
MotoGP'nin Çekya ayağına seyirci alınmayacak
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03 Temmuz 2020 18:13
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Çekya ayağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak.

Çekya hükümetinden yapılan açıklamada, bu sezon 9 Ağustos'ta ülkenin Brno kentinde yapılacak MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 3. ayağın, salgın endişesi nedeniyle seyircisiz düzenlenmesine karar verildiği belirtildi.

Salgın nedeniyle ertelenmesinin ardından yeniden başlayacak şampiyonanın ilk iki ayağı, 19 ve 26 Temmuz'da İspanya'nın Jerez Pisti'nde koşulacak.

Geçen yıl Çekya'da düzenlenen organizasyona, 186 bine yakın seyirci katılmıştı.



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