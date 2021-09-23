Morutan'ın menajeri Vulturar: "Hiçbir yere gitmeyecek"

Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılacağı yönünde söylentiler çıkan Morutan için menajeri Vulturar konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Morutan'ın menajeri Vulturar: 'Hiçbir yere gitmeyecek'
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23 Eylül 2021 17:22
Galatasaray'a transfer olduktan sonra hızlı başlayan ancak son haftalarda rotasyonda fazla şans bulamayan Olimpiu Morutan için menajeri Florin Vulturar'dan açıklama geldi.

Oyuncunun kiralık ayrılacağı iddialarının doğru olmadığını söyleyen Vulturar, "Morutan'ın Galatasaray'dan ayrılması gündemde değil, kiralık olsa bile ayrılmayacak. Türkiye'de hiçbir dayanağı olmayan bilgiler var. Kimse bana ya da oyuncuya böyle bir şey söylemedi. Kulüpteki herkes ondan çok memnun." dedi.

"ZAMANA İHTİYACI VAR"

22 yaşındaki oyuncunun tam olarak hazır olmadığını vurgulayan menajer, "Şu anda takımın geri kalanıyla aynı fiziksel seviyede olmadığı doğru, yüzde 100 durumda değil ama olacak. Fatih Terim ondan memnun. Henüz yolun başında, zamana ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 5 maça çıkan Morutan, henüz gol atamazken 1 asist yaptı.




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